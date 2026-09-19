Четырех россиянок задержали на Бали

Индонезийская полиция задержала четыре россиянок на Бали. Девушек заподозрили в нелегальной деятельности, они могли оказывать эскорт-услуги, сообщило агентство Antara .

Облава прошла в рамках масштабной спецоперации иммиграционной службы в курортных районах. Одну из россиянок арестовали на вилле в Чангу. Она приехала на Бали по визе удаленного работника, но использовала ее для оказания услуг с записью через мессенджер.

Организацией и сопровождением этого бизнеса занимался гражданин Украины. Мужчина жил в соседних апартаментах по инвесторской визе. Он координировал клиентов и помогал россиянке вести нелегальную деятельность.

Еще троих россиянок оперативники отследили через телеграм-каналы и задержали на арендованной вилле в районе Умалас. Всего за ночь под арест попали 13 человек, в том числе уроженцы Казахстана и Нигерии.

Ранее россиянку парализовало после встречи с «португальским корабликом» на Бали.