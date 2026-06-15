У россиянки на Бали диагностировали смерть мозга после отравления местным вином

На индонезийском острове Бали медики зафиксировали смерть мозга у россиянки, которая впала в кому после того, как выпила местное вино и, предположительно, отравилась метанолом. Информация об этом появилась в телеграм-канале, где организован сбор средств на ее лечение, сообщило РИА «Новости» .

Анна прилетела на Бали 31 мая, а утром 1 июня ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем девушка потеряла сознание. Близкие уточнили, что медики подозревают сильное отравление метанолом. Родственники также пытались организовать санитарный вывоз пациентки в Россию, чтобы лечить ее на родине.

Десятого июня зрачки Анны перестали реагировать на свет, она находилась на искусственной вентиляции легких. Транспортировать ее было нельзя — у пострадавшей начался сепсис.

«Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз — смерть мозга», — сообщили в телеграм-канале.

Для матери девушки эта новость стала страшным ударом. Тем не менее семья решила провести дополнительные обследования, чтобы не упустить ни одного шанса.