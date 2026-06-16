Российские туристы стали летать на Бали в 4 раза больше

В 2025 году российские туристы стали в четыре раза больше летать на остров Бали по сравнению с предыдущим годом. Об этом РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгений Загайнов.

По его словам, это произошло благодаря прямым перелетам из Москвы в Денпасар.

«В 2025 году пассажиропоток на маршруте вырос почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 92 тысячи человек», — рассказал Загайнов.

Он добавил, что за первые четыре месяца 2026-го количество туристов, летевших на Бали прямым рейсов из российской столицы, уже превысило 33 тысячи.

Ранее стало известно, что турпоток из России в Узбекистан с начала года вырос на треть. За первые пять месяцев нынешнего года страну посетили 465 885 россиян.