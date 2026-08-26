Российского тревел-блогера Потоцкого арестовали в Индонезии за съемку протестов

Иммиграционная служба Индонезии сообщила о задержании в городе Вамене провинции Западное Папуа 39-летнего россиянина, снимавшего акцию протеста участников сепаратистской организации. Посольство России в Джакарте в комментарии 360.ru заявило, что речь идет об Александре Потоцком, который сейчас находится в миграционном изоляторе.

Александр Потоцкий — автор YouTube-канала «Планета людей».

В пресс-службе Главного управления миграции Индонезии заявили, что россиянина задержали 15 августа, после того как он опубликовал в своих социальных сетях акцию протеста Национального комитета Западного Папуа, который власти страны считают сепаратистской организацией.

В ходе обыска у блогера нашли копии контрактов на производство фото и видео. Но россиянин въехал в страну по гостевой визе, которая не дает ему права на работу.

Ведомство сочло действия россиянина нарушением закона и злоупотреблением миграционными правилами. Мужчину отправили в изолятор на время расследования.

Посольство России в Джакарте получило уведомление от миграционной службы о задержании соотечественника 20 августа, сообщили в пресс-службе дипмиссии в комментарии 360.ru.

Там подчеркнули, что на следующий день Потоцкого перевели в иммиграционный изолятор, где он находится до сих пор.

«Согласно действующим здесь правилам, использование мобильных устройств лицами, помещенными в пенитенциарные учреждения, не допускается», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве добавили, что принимают все меры, чтобы оказать соотечественнику консульскую помощь, и находятся в контакте с руководителем директората управления по вопросам миграции Индонезии, чтобы к задержанному россиянину допустили дипломатов.

В конце августа прошлого года суд Бали приговорил россиянина к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Согласно материалам дела, путешественник привез из Таиланда перетертый в пасту растительный наркотик, который спрятал в банку из-под крема для лица.