Россиянку избили на Бали за дуриан

Туристка из России пожаловалась на продавца фруктов на Бали, который в ответ на просьбу вернуть деньги за испорченный дуриан поднял на нее руку. Женщина планирует обратиться в полицию, сообщил телеграм-канал Baza .

Она пришла на рынок с восьмилетним сыном и трехлетней дочерью, чтобы купить самый пахучий в мире фрукт. Дуриан оказался испорченным, но продавец отказался возвращать деньги. Разразился скандал.

Поняв, что договориться не получится, женщина включила камеру. Это разозлило продавца, и он пошел на нее с кулаками. За женщину вступился сын.

Торговец разбил ей мобильный. Россиянка планирует обратиться в полицию.

Ранее крупный осьминог напал на подростка из России у побережья Бодрума. На теле мальчика остались следы от присосок.