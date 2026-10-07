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    Россиянку избили на Бали за дуриан

    Baza: продавец фруктов на Бали избил россиянку за попытку сдать гнилой дуриан

    Фото: РИА «Новости»

    Туристка из России пожаловалась на продавца фруктов на Бали, который в ответ на просьбу вернуть деньги за испорченный дуриан поднял на нее руку. Женщина планирует обратиться в полицию, сообщил телеграм-канал Baza.

    Она пришла на рынок с восьмилетним сыном и трехлетней дочерью, чтобы купить самый пахучий в мире фрукт. Дуриан оказался испорченным, но продавец отказался возвращать деньги. Разразился скандал.

    Поняв, что договориться не получится, женщина включила камеру. Это разозлило продавца, и он пошел на нее с кулаками. За женщину вступился сын.

    Торговец разбил ей мобильный. Россиянка планирует обратиться в полицию.

    Ранее крупный осьминог напал на подростка из России у побережья Бодрума. На теле мальчика остались следы от присосок.

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