«Никаких ссадин». Мать погибшего на Бали россиянина усомнилась в версии о смертельном ДТП

Житель Калининграда, 30-летний Константин, погиб в ДТП на острове Бали. Его мать усомнилась в официальной версии его смерти и попросила выяснить, не стал ли он жертвой убийства. Об этом она рассказала 360.ru.

Родственникам погибшего молодого человека оказали необходимое консульское содействие. По официальной версии индонезийской полиции он попал в аварию и получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Мне позвонил консул пятого августа. И сказал, что Константин разбился на мотоцикле. 31 числа», — рассказала женщина.

Фотографий с места происшествия ей не предъявили. На снимках из больницы она увидела сына в футболке, без заметных повреждений на теле.

«У него никаких ни ссадин, ни порезов, ничего. Если он ехал на мотоцикле, как, простите, он ударился несколько раз головой, а на теле никаких ни переломов, ни ссадин, ничего», — отметила мать погибшего.

Согласно свидетельству о смерти, Константин умер от множественных травм головы, включая черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. При этом консул сообщил матери, что россиянин ехал без шлема.

«За несколько часов он по видеосвязи разговаривал, он был в шлеме. И он никогда не ездил без шлема, даже на маленькие расстояния», — подчеркнула женщина.

Она также заявила об исчезновении телефона, банковской карты и дорогостоящего компьютера из дома сына. По ее словам, на карту в день гибели должна была поступить крупная сумма. О зарплате Константин рассказывал по громкой связи: разговор слышали многие люди. Женщина утверждала, что телефон еще около двух недель оставался в сети, однако затем отключился.

Ранее стало известно, что россиянку парализовало после встречи с «португальским корабликом» на Бали.