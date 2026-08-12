Паром со 130 пассажирами загорелся недалеко от Бали
Недалеко от острова Бали загорелся паром со 130 пассажирами на борту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных официальных лиц.
Пожар на судне, следовавшем с Бали, начался, когда оно проходило недалеко от острова Ломбок. Пассажиров эвакуировали — для этого задействовали 200 человек персонала. Причины возгорания неизвестны.
В июне стало известно, что российские туристы стали летать на Бали в четыре раза больше. Как сообщил постоянный представитель России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Евгений Загайнов, это произошло благодаря прямым перелетам из Москвы в Денпасар. В 2025 году турпоток достиг 92 тысячи человек.