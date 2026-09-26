Спасатели Бали по запаху нашли тело пропавшего россиянина

Пропавшего на Бали россиянина нашли погибшим через три дня поисков

Группа спасателей обнаружила тело пропавшего на Бали 40-летнего россиянина у подножья скалы в округе Южная Кута. Как сообщило издание Detik , поиски продолжались более трех дней.

С заявлением об исчезновении туриста к спасателям обратились его приятели. В ходе поисков специалисты нашли мотоцикл и шлем, принадлежавшие россиянину.

Полевой координатор поисково-спасательного управления Вахью Сидхиарта заявил в комментарии журналистам, что для обнаружения пропавшего использовали беспилотники с тепловизорами. Но в ходе мониторинга найти российского туриста не удалось.

Местные жители заявили спасателям, что в районе скалы ощущается неприятный запах, и участники миссии отправились туда.

«После прибытия специалисты нашли тело пропавшего туриста под обрывом скалы, среди камней», — добавил Сидхиарта.

Он подчеркнул, что найденный труп в ближайшее время отправят в морг для проведения экспертизы и установления причин смерти.

В середине августа балийские врачи спасли российскую туристку, ужаленную ядовитым обитателем океана — «португальским корабликом». Пострадавшую доставили в больницу в состоянии паралича. После стабилизации ее состояния медики объяснили, что яд медузообразного существа чрезвычайно опасен для человека.