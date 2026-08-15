Россиянку парализовало после встречи с «португальским корабликом» на Бали

На Бали российская туристка во время занятий серфингом столкнулась с «португальским корабликом». Девушку парализовало прямо в воде, сообщил телеграм-канал Baza .

Россиянка возвращалась к лайнапу. Внезапно она ощутила острую боль в ноге, на которой остались следы от щупалец. Ее состояние резко начало ухудшаться — возникли сильные боли в пояснице, головокружение, ноги стали терять чувствительность. Нарастал паралич.

Девушка смогла добраться до лодки. Ее экстренно доставили на берег. Когда ее привезли в больницу, россиянку парализовало до груди и стало трудно дышать.

Медики оказали ей помощь, стабилизировав состояние. Они пояснили, что в воде ее ноги коснулись щупальцы «португальского кораблика». Этот морской обитатель внешне напоминает медузу и представляет собой крупный прозрачный пузырь. Ее щупальца несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека.

Ранее океанолог Анатолий Таврический предупредил россиян, что на Дальнем Востоке могут появиться виды морской фауны, включая акул, рыбу фугу и смертельно ядовитых медуз-крестовиков.