Двух российских диджеев задержали на Бали за выступление в ночном клубе

Shot: двум российским диджеям грозит срок до пяти лет за выступление на Бали

Иммиграционная служба Индонезии задержала двух российских диджеев во время выступления в ночном клубе Mirror Lounge & Club на Бали. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Музыкантов задержали во время диджей-сета в курортном районе Семиньяк на юго-западном побережье острова.

По информации источника, россияне въехали в страну по визам и имели разрешение на ограниченное пребывание для инвесторов, которое не дает права работать.

Вместе с ними правоохранители задержали коллег из Нигерии и Египта. Всем четверым грозят депортация, штраф до 200 миллионов индонезийских рупий (около 930 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Бали также задержали четырех россиянок по подозрению в оказании эскорт-услуг. Организацией бизнеса занимался гражданин Украины, который проживал по инвесторской визе в соседних апартаментах.