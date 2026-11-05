Три охотника вместе с мертвым товарищем уже неделю не могут выбраться из тайги

В Красноярском крае три охотника, застрявшие в тайге вместе с мертвым товарищем, до сих пор не выбрались из леса. Спасатели МЧС не могут добраться до их стоянки уже неделю, чтобы эвакуировать, сообщил телеграм-канал Mash .

В конце октября охотник столкнулся с медведем, когда отправился проверить избу в Курагинском районе. Хищник его растерзал. По следам отправился его напарник, который застрелил медведя и нашел тело охотника. Только вернуться не смог и три дня просидел в тайге один, имея на руках только несколько патронов и недельный запас еды.

Мужчине на помощь отправились двое друзей, преодолевшие реку Казыр и 15 километров пешком по снегу. Все трое застряли в тайге, не имея возможности вернуться — на реке не встал лед и начался сильный снегопад. Пока погода не улучшится, МЧС не сможет эвакуировать охотников на вертолете.

Ранее знакомый погибшего рассказал 360.ru, что сейчас в крае нелетная погода — мокрый снег, сильная оттепель и плохая видимость.