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    Три охотника вместе с мертвым товарищем уже неделю не могут выбраться из тайги

    Mash: 3 охотника застряли в красноярской тайге вместе с мертвецом из-за непогоды

    Фото: РИА «Новости»

    В Красноярском крае три охотника, застрявшие в тайге вместе с мертвым товарищем, до сих пор не выбрались из леса. Спасатели МЧС не могут добраться до их стоянки уже неделю, чтобы эвакуировать, сообщил телеграм-канал Mash.

    В конце октября охотник столкнулся с медведем, когда отправился проверить избу в Курагинском районе. Хищник его растерзал. По следам отправился его напарник, который застрелил медведя и нашел тело охотника. Только вернуться не смог и три дня просидел в тайге один, имея на руках только несколько патронов и недельный запас еды.

    Мужчине на помощь отправились двое друзей, преодолевшие реку Казыр и 15 километров пешком по снегу. Все трое застряли в тайге, не имея возможности вернуться — на реке не встал лед и начался сильный снегопад. Пока погода не улучшится, МЧС не сможет эвакуировать охотников на вертолете.

    Ранее знакомый погибшего рассказал 360.ru, что сейчас в крае нелетная погода — мокрый снег, сильная оттепель и плохая видимость.

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