Русские и боевой медведь. Вирусный снимок из леса заинтриговал соцсети

Военкор Безсонов опубликовал фото медведя с миной в зубах

Военный аналитик Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале кадр с медведем. У зверя в зубах противотанковая мина.

Предположительно, снимок сделала фотоловушка. Такие аппараты устанавливают зоологи и биологи в глухих лесах для слежки за животными.

Безсонов сопроводил публикацию ироничным комментарием о том, что НАТО придется переписывать методички из-за применения «боевых медведей». Автор поста выразил надежду, что с животным ничего не случилось и боеприпас не сдетонировал.

Точная локация съемок не указана, однако судя по системным меткам фотоловушки, аппарат зафиксировал зверя еще осенью 2025 года. Первоисточник изображения — аккаунт EOD CSM на X, его ведет бывший сапер.

«Просто кошмар! „Они теперь тренируют медведей для установки противотанковых мин!“», — написал один из читателей этого аккаунта.

Другой заметил, что снимок отчасти похож на работу нейросети. Третий обратил внимание на саму мину: у медведя в зубах противотанковая ТМ-62.

Она детонирует при нажатии на взрыватель с усилием от 200 килограммов, животное ее в действие привести не сможет.

Ранее в Гранаде произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.