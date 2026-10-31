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    Русские и боевой медведь. Вирусный снимок из леса заинтриговал соцсети

    Военкор Безсонов опубликовал фото медведя с миной в зубах

    Военный аналитик Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале кадр с медведем. У зверя в зубах противотанковая мина.

    Предположительно, снимок сделала фотоловушка. Такие аппараты устанавливают зоологи и биологи в глухих лесах для слежки за животными.

    Безсонов сопроводил публикацию ироничным комментарием о том, что НАТО придется переписывать методички из-за применения «боевых медведей». Автор поста выразил надежду, что с животным ничего не случилось и боеприпас не сдетонировал.

    Точная локация съемок не указана, однако судя по системным меткам фотоловушки, аппарат зафиксировал зверя еще осенью 2025 года. Первоисточник изображения — аккаунт EOD CSM на X, его ведет бывший сапер.

    «Просто кошмар! „Они теперь тренируют медведей для установки противотанковых мин!“», — написал один из читателей этого аккаунта.

    Другой заметил, что снимок отчасти похож на работу нейросети. Третий обратил внимание на саму мину: у медведя в зубах противотанковая ТМ-62.

    Она детонирует при нажатии на взрыватель с усилием от 200 килограммов, животное ее в действие привести не сможет.

    Ранее в Гранаде произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

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    Cfoto/Keystone Press Agency