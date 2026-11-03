Медведя, растерзавшего охотника в Томской области, ликвидировали местные жители

Медведя, напавшего на 55-летнего охотника в Томской области, ликвидировали местные жители после того, как зверь вышел из леса к поселку Киевскому. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

До этого она рассказывала, что родственники нашли в таежной избушке тело охотника со следами медвежьего нападения. Они пошли в лес искать мужчину, потому что он не вернулся домой.

«Потом этот медведь пришел в поселок Киевский, где местные жители его около домов убили. Когда вскрыли, а там останки [охотника] и костюм», — сказала она.

Ранее в Башкортостане пес по кличке Снежок помог туристам спастись от медведя. Он и другие собаки учуяли хищника и залаяли. Зверь набросился на Снежка и сорвал с питомца кусок кожи. Туристы спустили раненого пса с горы и отвезли в ветеринарную клинику.