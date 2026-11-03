Медведь насмерть растерзал мужчину на Ямале

В поселке Уренгой на Ямале местный житель погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, происшествие случилось 3 ноября. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Напавшего хищника обезвредили. Следователи проводят проверку.

В управлении отметили, что в округе сейчас наблюдается высокая активность медведей. Жителей призвали отказаться от походов в лес и сбора грибов и ягод. Если зверь или его следы обнаружены рядом с жильем, нужно сообщить в полицию и экстренные службы.

Накануне в Томской области нашли тело 62-летнего охотника, которого растерзал медведь. Следователи начали проверку после гибели мужчины.

За несколько дней до этого еще один хищник убил мужчину в Красноярском крае. Напарник погибшего выжил, но застрял с телом в тайге.