В Томской области охотник погиб при нападении медведя

Тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями обнаружили в лесном массиве в Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Погибшего нашли 1 ноября в окрестностях поселка Орехово Первомайского района. Характер травм указывает на нападение хищного зверя.

Следователи осмотрели место происшествия. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас правоохранители выполняют комплекс проверочных мероприятий.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона к максимальной осторожности. Там рекомендовали воздержаться от посещения лесов в период сезонной активности хищников.

«Встреча с хищником представляет прямую угрозу для жизни. Проявите бдительность, скорректируйте свои планы, не подвергайте себя неоправданному риску и предупредите об опасности своих близких!» — призвали в СК.

Ранее медведь растерзал охотника под Красноярском, а напарник погибшего застрял с телом в тайге.