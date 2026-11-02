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    В Томской области охотник погиб при нападении медведя

    Фото: РИА «Новости»

    Тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями обнаружили в лесном массиве в Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

    Погибшего нашли 1 ноября в окрестностях поселка Орехово Первомайского района. Характер травм указывает на нападение хищного зверя.

    Следователи осмотрели место происшествия. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас правоохранители выполняют комплекс проверочных мероприятий.

    В ведомстве призвали жителей и гостей региона к максимальной осторожности. Там рекомендовали воздержаться от посещения лесов в период сезонной активности хищников.

    «Встреча с хищником представляет прямую угрозу для жизни. Проявите бдительность, скорректируйте свои планы, не подвергайте себя неоправданному риску и предупредите об опасности своих близких!» — призвали в СК.

    Ранее медведь растерзал охотника под Красноярском, а напарник погибшего застрял с телом в тайге.

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