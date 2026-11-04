Житель Казани погиб, спасая жену от медведя в Иркутской области

Житель Казани погиб, когда отвлек медведя от жены и коллег в Иркутской области. Его 55-летняя супруга выпрыгнула со второго этажа и сломала ногу, сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана.

В Иркутскую область пара приехала работать: жена готовила еду для геологов, а муж водил машину. Четвертого октября медведь вышел к месту, где жили сотрудники, и попытался проникнуть в домики. Мужчина переключил на себя внимание зверя, чтобы остальные успели выбраться. Его жена спасалась через окно второго этажа.

Падение обернулось для женщины тяжелой травмой голени: кость раздробилась и сместилась. Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана несколько часов восстанавливали ее с помощью аппарата Илизарова, пластин и винтов.

Уже на следующий день женщина смогла встать и пойти с опорой на ходунки. Медики ожидают, что реабилитация займет до полугода; после выписки она продолжит восстановление дома.

Ранее на Ямале медведь насмерть растерзал мужчину. Жителей поселков призвали временно отказаться от прогулок в лесу и сбора грибов и ягод из-за высокой активности хищников.