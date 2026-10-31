Под Красноярском медведь растерзал охотника, его напарник застрял в тайге

В Красноярском крае медведь растерзал охотника Виталия Ефимова, его напарник Юрий застрял с телом в тайге. Выживший мужчина ждет помощи, рассказал 360.ru знакомый погибшего Виталий.

По его словам, состояние Юрия нормальное, ситуация находится под контролем — ожидается вылет вертолета с сотрудниками МЧС. Однако все зависит от погодных условий.

«У нас идет мокрый снег, оттепель сильная, и это очень нелетная погода, видимость вообще никакая. Тем более ночью они вряд ли куда-то полетят. <… > Очень надеемся, чтобы тело забрали. В МЧС сказали, что им главное — эвакуировать человека», — сообщил Виталий.

Ранее на севере Красноярского края медведь растерзал сторожа на территории лесопилки, расположенной в нескольких километрах от села Богучаны.