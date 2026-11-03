Туристы в Башкортостане спаслись от медведя благодаря собаке

В Башкортостане собака Снежок помогла туристам избежать нападения медведя и получила ранение. Об этом один из путешественников рассказал в Instagram*.

«Эта собака спасла нас от медведя, потому что она и другие собаки, которые были с ней, они лаяли и побежали туда, к медведю, и медведь ее подрал», — отметил турист.

Собаки почуяли хищника и залаяли. Медведь набросился на Снежка и сорвал с него кусок кожи. Туристы помогли раненому псу спуститься с горы, а затем на электричке отвезли его в ветеринарную клинику в Уфу.

Врачи оказали собаке помощь, однако впереди у пса месяцы восстановления. Турист оставил Снежка у себя и поблагодарил всех, кто помог спасти животное.

Ранее в лесном массиве Томской области нашли тело 62-летнего мужчины. На погибшем обнаружили многочисленные повреждения, которые были похожи на признаки нападения хищника.

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