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    Трех медвежат сняли с дерева в камчатском селе

    Специалисты сняли с дерева в селе Коряки на Камчатке трех медвежат. Животных отправили в приют, сообщила пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в регионе.

    Медвежат заметили около частного дома на улице Рабочей. С помощью транквилизаторов представители Министерства лесного и охотничьего хозяйства усыпили детенышей, погрузили в вольер и на время отвезли в приют в поселке Раздольном.

    «Специалисты предполагают, что это те медвежата, которые недавно забрались на дачные участки», — добавили в пресс-службе.

    Ранее специалист КГБУ «Служба по охране животного мира» заснял на видео, как два медведя залезли на дерево с яблоками. Животные с удовольствием поедали плоды, чтобы набрать массу перед зимней спячкой. Автор видео иронично сравнил зверей с белками.

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