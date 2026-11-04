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    Медведь в Томской области взломал холодильник, включил телевизор и уснул

    Фото: РИА «Новости»

    Жители Томской области обнаружили в доме родственницы медведя. Он пробрался внутрь, съел продукты из холодильника и уснул на диване. Об этом глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова сообщила РИА «Новости».

    На время отъезда хозяйка дома в поселке Неготка Каргасокского района попросила родных присматривать за кошками. Воспользовавшись ее отсутствием, медведь влез в дом через окно и устроил погром. Гаврилова сообщила, что хищник разгрыз холодильник, сломал стул и шкаф от гарнитура.

    «Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», — рассказала она.

    Наутро родственники зашли протопить печь и услышали чей-то храп. На диване они обнаружили названного гостя.

    Ранее в Башкортостане собака спасла туристов от медведя и получила травмы.

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