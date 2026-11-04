Медведь в Томской области взломал холодильник, включил телевизор и уснул

Жители Томской области обнаружили в доме родственницы медведя. Он пробрался внутрь, съел продукты из холодильника и уснул на диване. Об этом глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова сообщила РИА «Новости» .

На время отъезда хозяйка дома в поселке Неготка Каргасокского района попросила родных присматривать за кошками. Воспользовавшись ее отсутствием, медведь влез в дом через окно и устроил погром. Гаврилова сообщила, что хищник разгрыз холодильник, сломал стул и шкаф от гарнитура.

«Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван», — рассказала она.

Наутро родственники зашли протопить печь и услышали чей-то храп. На диване они обнаружили названного гостя.

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