Пять человек спаслись после трех месяцев дрейфа на лодке в Тихом океане

Группа из девяти жителей Микронезии отправилась с острова Мурило на соседний остров Руо, но их лодка сбилась с курса, и они три месяца дрейфовали в Тихом океане. Выжили только пять человек, сообщило издание Daily Mail .

Группа попала в сильный шторм в конце июля. Путешествие до соседнего острова должно было продлиться менее часа, но лодка сбилась с курса. Они проплыли 3400 миль до острова Фаннинг в Кирибати, где их спасли местные жители.

Сейчас о выживших заботится пастор одной из местных церквей. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Судьба еще четырех человек осталась неизвестной. Береговая охрана США в Микронезии, которая вела поиски группы, прекратила их, пройдя 25 000 морских миль.

Пятеро выживших не рассказывали публично о пережитом и просили уважать их право на неприкосновенность частной жизни.

«На лодке было девять человек. Слава богу за его любовь и милость, что пятеро из девяти найдены. Мы продолжаем молиться за четверых их спутников», — сказал политик из Микронезии Александр Наррун.

Он попросил президента Микронезии вернуть выживших домой, инициировав дипломатические переговоры с правительством Кирибати. Это не первый случай пропажи людей в этом районе. За последние месяцы там исчезли несколько человек, чьи лодки сбились с курса из-за сильного ветра.

Ранее рыбаки из Кирибати спасли 18-летнего жителя Папуа-Новой Гвинеи. Юноша больше месяца дрейфовал в Тихом океане после того, как на рыбалке у его лодки сломался мотор и ее унесло течением.