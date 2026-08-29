Сегодня 06:01 Предвестник катастроф. Кто такой сельдяной король и можно ли ему верить Фото: Иллюстрация сельдяного короля из книги Жоржа Кювье, 1828 год. Georges Cuvier / Википедия Интересное

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Турист нашел на пляже в Индонезии сельдяного короля — редкую рыбу, которая достигает в длину более 10 метров и живет на большой глубине. Ее появление считается предвестником катастроф. Что это за монстр, почему носит такое название и как предсказывает очередной локальный апокалипсис, разбирался 360.ru.

Явление сельдяного короля Недавно на юго-восточном побережье индонезийского острова Комодо нашли четырехметрового сельдяного короля, или ремень-рыбу, по-научному Regalecus glesne. Мертвую громадину обнаружил утром приезжий, который ночевал в палатке на берегу. Вместе с другими туристами он отволок добычу местным жителям и тем устроил неслабый переполох. Оказалось, что явление длинной и плоской рыбины считается дурным знаком: может предвещать землетрясение, цунами или другую катастрофу с человеческими жертвами. Аборигены просветили туристов и те стали оперативно съезжать: может, конечно, и сказки, но рисковать никому не хотелось. Увещевания местных властей не помогли.

Фото: Семиметровый сельдяной король, выброшенный на берег в округе Сан-Диего / Публичное достояние

Что же это за рыба такая и неужели она действительно умеет предсказывать апокалипсис? Начнем с того, что свой монарший титул она заслужила благодаря яркому красному гребню на голове и внушительным размерам и весу. Самый крупный экземпляр, известный человеку, достигал длины в 11 метров, самый упитанный весил 272 килограмма. Сельдяной король не опасен для человека. У него нет зубов, и он питается крилем, мелкой рыбой и планктоном, фильтруя воду через жабры. Собственно, потому он и «сельдяной»: норвежцы заметили, что змеевидные гиганты нередко ошивались в косяках сельди — у них примерно одна кормовая база. Правда, рыбаки думали, что «король» ведет за собой стаю «подданых».

Интересно Считается, что именно сельдяной король породил легенду о морских драконах. Ну а что еще было думать людям в древности, когда они находили его длиннющий скелет, выбеленный солнцем? Еще говорили, что он живет во дворце морского царя и в особенных случаях служит ему курьером.

Обитают необычные рыбины на глубине от 200 до 1000 метров, так что даже профессиональные дайверы не могут похвастать знакомством с ними. Плавает сельдяной король преимущественно вертикально: головой вверх, волнообразно изгибая спинной плавник. В горизонтальном направлении перемещается плохо. Обитает в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, бывает в районе Исландии и Северном море. Мясо сельдяного короля, хоть и встречается иногда на рынках, несъедобное: от него отказываются даже животные.

Фото: Сельдяной король. Sandstein / Википедия

Рыба Судного дня Азиаты прозвали сельдяного короля «рыбой Судного дня», или «предвестником землетрясений». В японской мифологии он известен как «Рюгу-но-Цукаи» — «посланник из дворца бога дракона». Впрочем, где ни посмотри — везде считалось, что он поднимается из глубин, чтобы сообщить о грядущем бедствии. Можно, конечно, сказать, что летописи врут и предания передергивают. Однако сельдяной король смог доказать свою силу предсказателя и в XXI веке. Например, в 2011 году на японские пляжи выбросило около двух десятков глубоководных гигантов. Через пару месяцев у восточного побережья острова Хонсю произошло жуткое землетрясение. Тогда магнитуда по шкале Рихтера превысила девять единиц, погибли около 20 тысяч человек, две с половиной тысячи пропали без вести. Толчки из Японии докатились до Мьянмы, где тоже не обошлось без жертв. Позже похожие случаи связи сельдяных королей и катаклизмов фиксировали в Калифорнии, Чили и других сейсмоактивных зонах.

Интересно Помимо недавнего случая в Индонезии, сельдяного короля нашли на побережье Филиппин в нынешнем июле, а прошлой зимой — на пляже в Мексике. Осенью 2025-го такую рыбину выловили рыбаки в Индии, в 2024 году ее случайно поймал капитан прогулочного судна в Австралии.

Практически одновременно с находкой на Комодо в Азии развернулась настоящая драма. Мощный оползень, вызванный обрушением ледника и скальных пород, перекрыл русло реки Лхенде-Кхола, притока Бхоте-Коши, которая течет из Китая в Непал. Гигантская волна с обломками устремились вниз по течению, сметая все на своем пути. Число пропавших без вести перешагнуло тысячу: в Непале известно о 826 без вести пропавших, среди которых около 700 иностранных туристов, а тибетский список насчитывает 558 человек. Следом в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой более пяти единиц, причем подземные толчки ощущались и в соседних регионах, в том числе в индийском штате Манипур. Одновременно с этим в Тибете прорвало еще одну ледниковую плотину, что вызвало новые наводнения.

Видео: 360.ru