Предвестник катастроф. Кто такой сельдяной король и можно ли ему верить
Турист нашел на пляже в Индонезии сельдяного короля — редкую рыбу, которая достигает в длину более 10 метров и живет на большой глубине. Ее появление считается предвестником катастроф. Что это за монстр, почему носит такое название и как предсказывает очередной локальный апокалипсис, разбирался 360.ru.
Явление сельдяного короля
Недавно на юго-восточном побережье индонезийского острова Комодо нашли четырехметрового сельдяного короля, или ремень-рыбу, по-научному Regalecus glesne. Мертвую громадину обнаружил утром приезжий, который ночевал в палатке на берегу. Вместе с другими туристами он отволок добычу местным жителям и тем устроил неслабый переполох.
Оказалось, что явление длинной и плоской рыбины считается дурным знаком: может предвещать землетрясение, цунами или другую катастрофу с человеческими жертвами. Аборигены просветили туристов и те стали оперативно съезжать: может, конечно, и сказки, но рисковать никому не хотелось. Увещевания местных властей не помогли.
Что же это за рыба такая и неужели она действительно умеет предсказывать апокалипсис? Начнем с того, что свой монарший титул она заслужила благодаря яркому красному гребню на голове и внушительным размерам и весу. Самый крупный экземпляр, известный человеку, достигал длины в 11 метров, самый упитанный весил 272 килограмма.
Сельдяной король не опасен для человека. У него нет зубов, и он питается крилем, мелкой рыбой и планктоном, фильтруя воду через жабры. Собственно, потому он и «сельдяной»: норвежцы заметили, что змеевидные гиганты нередко ошивались в косяках сельди — у них примерно одна кормовая база. Правда, рыбаки думали, что «король» ведет за собой стаю «подданых».
Интересно
Считается, что именно сельдяной король породил легенду о морских драконах. Ну а что еще было думать людям в древности, когда они находили его длиннющий скелет, выбеленный солнцем? Еще говорили, что он живет во дворце морского царя и в особенных случаях служит ему курьером.
Обитают необычные рыбины на глубине от 200 до 1000 метров, так что даже профессиональные дайверы не могут похвастать знакомством с ними. Плавает сельдяной король преимущественно вертикально: головой вверх, волнообразно изгибая спинной плавник. В горизонтальном направлении перемещается плохо.
Обитает в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, бывает в районе Исландии и Северном море. Мясо сельдяного короля, хоть и встречается иногда на рынках, несъедобное: от него отказываются даже животные.
Рыба Судного дня
Азиаты прозвали сельдяного короля «рыбой Судного дня», или «предвестником землетрясений». В японской мифологии он известен как «Рюгу-но-Цукаи» — «посланник из дворца бога дракона». Впрочем, где ни посмотри — везде считалось, что он поднимается из глубин, чтобы сообщить о грядущем бедствии.
Можно, конечно, сказать, что летописи врут и предания передергивают. Однако сельдяной король смог доказать свою силу предсказателя и в XXI веке. Например, в 2011 году на японские пляжи выбросило около двух десятков глубоководных гигантов. Через пару месяцев у восточного побережья острова Хонсю произошло жуткое землетрясение.
Тогда магнитуда по шкале Рихтера превысила девять единиц, погибли около 20 тысяч человек, две с половиной тысячи пропали без вести. Толчки из Японии докатились до Мьянмы, где тоже не обошлось без жертв. Позже похожие случаи связи сельдяных королей и катаклизмов фиксировали в Калифорнии, Чили и других сейсмоактивных зонах.
Интересно
Помимо недавнего случая в Индонезии, сельдяного короля нашли на побережье Филиппин в нынешнем июле, а прошлой зимой — на пляже в Мексике. Осенью 2025-го такую рыбину выловили рыбаки в Индии, в 2024 году ее случайно поймал капитан прогулочного судна в Австралии.
Практически одновременно с находкой на Комодо в Азии развернулась настоящая драма. Мощный оползень, вызванный обрушением ледника и скальных пород, перекрыл русло реки Лхенде-Кхола, притока Бхоте-Коши, которая течет из Китая в Непал.
Гигантская волна с обломками устремились вниз по течению, сметая все на своем пути. Число пропавших без вести перешагнуло тысячу: в Непале известно о 826 без вести пропавших, среди которых около 700 иностранных туристов, а тибетский список насчитывает 558 человек.
Следом в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой более пяти единиц, причем подземные толчки ощущались и в соседних регионах, в том числе в индийском штате Манипур. Одновременно с этим в Тибете прорвало еще одну ледниковую плотину, что вызвало новые наводнения.
Чувствительная рыба
При таких новостях впору поверить в магические способности сельдяного короля. Но тут стоит прислушаться к голосу науки. Ученые предполагают, что из-за глубоководного образа жизни гигантские рыбы чувствуют тектонические сдвиги, изменение электромагнитного поля земли или выделение газов при трении плит, что заставляет их в панике покидать дно.
Примерно так же кошки, собаки и другие животные способны иногда почувствовать приближающееся землетрясение. Но далеко не всегда и неточно. Сейсмолог Есиаки Орихара и его коллеги собрали базу данных по всем известным находкам сельдяных королей на берегах в Японии с 1928 по 2011 год. С катаклизмами совпали единицы случаев.
Океанографы Калифорнии изучили немало сельдяных королей: исследовали содержимое желудка, состояние жабр и тканей. Оказалось, что большинство рыб выбросились из-за болезней, паразитов, голода или дезориентации, вызванной локальными поверхностными течениями, в том числе и Эль-Ниньо. А землетрясение ни при чем.