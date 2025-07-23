На Курильских островах спасли кита, запутавшегося в неводе

Рыбаки спасли кита, запутавшегося в неводе недалеко от острова Парамушир. Об этом сообщил экс-руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в Telegram-канале .

Сначала он со ссылкой на знакомую писал, что на небольшой глубине было видно вытянутое светлое пятно, и решил, что это погибший китенок. Позже Лисицыну удалось связаться с рыболовной компанией.

«Там сообщили, что одного кита смогли выпустить и он уплыл», — написал он.

За китенка же по ошибке приняли грудной плавник млекопитающего.

Ранее детеныш косатки запутался в пластиковой ленте в Авачинском заливе. Чтобы спасти животное, на Камчатку прибыли волонтеры из организации «Друзья океана».