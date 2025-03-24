Без еды и воды. Мальчик почти сутки дрейфовал в море

Мальчик из китайской провинции Хайнань почти сутки провел в открытом море. Лодку с ребенком унесло ветром от берега, его спасли спустя 17 часов, сообщил Telegram–канал Shot.

Десятилетний школьник играл на пляже рядом с домом, а потом решил отправиться на рыбалку. Для этого мальчик взял отцовскую лодку, вот только порывистый ветер стал стремительно уносить ее в открытое море.

Обнаружив долгое отсутствие сына, родители обратились с заявлением в полицию. Поиски длились 17 часов. В итоге истощенного мальчика обнаружили местные рыбаки. За это время он получил сильные солнечные ожоги лица и рук.

Юного рыбака напоили молоком и накормили хлебом, а потом доставили на берег, где его встретили полицейские. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее рыбак из Перу 95 дней дрейфовал в Тихом океане. Мужчина провел две недели без воды, питаясь только насекомыми. Рыболовный патруль нашел его примерно в 1094 километрах от побережья Эквадора в плачевном состоянии.