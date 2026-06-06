Турист случайно упал в воду и дрейфовал 7 дней в открытом море

В Китае спасли 39-летнего туриста Циня из Гуанси, который случайно упал в воду во время прогулки. Мужчину смыло в открытое море у берегов Хайкоу вечером 27 мая, сообщило издание HNTV .

Мужчина никогда раньше не плавал в море. Кроме того, у него не было при себе никакого спасательного снаряжения. В открытом море он провел семь дней и шесть ночей.

После спасения Цинь рассказал журналистам, что в ночь, когда он упал в море, был сильный ветер и волны. Он пытался вернуться на берег, но его относило все дальше в море. Мобильный телефон унесло течением, а его крики о помощи никто не услышал.

После того, как его отнесло в глубоководную зону он снял брюки, обувь, часы и даже кольца, чтобы уменьшить свой вес. На следующий день мимо него проплыл морской бой, на который он забрался, чтобы ночью отдохнуть.

Самые трудными были четвертый и пятый дни. Он долгое время ничего не ел, был физически истощен. Питался только сырыми маленькими крабами, чтобы поддержать свою жизнь. Его тело обгорело на солнце. Позже у него появились галлюцинации.

Туриста спасли два рыбака из города Цяотоу. Сейчас Цинь находится в больнице.

Ранее на Филиппинах погиб россиянин. Туриста унесло в океан сильным течением.