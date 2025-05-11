Пропавших в океане перуанских рыбаков нашли через 55 дней поисков

Дрейфующих в океане 55 дней рыбаков из Перу спасли в районе Галапагосов

Вышедшее из Лимы в середине марта рыболовецкое судно дрейфовало в океане на протяжении 55 дней без связи и еды. Экипаж из пяти человек питался рыбой и пил дождевую или морскую воду, чтобы выжить. Рыбаков спасли военные Эквадора в районе Галапагосских островов, сообщил телеканал CNN .

По данным Военно-морских сил Эквадора, у рыбаков через два дня после выхода из порта сломался судовой генератор. Это вывело из строя средства связи и навигации. Чтобы добраться до суши, рыбаки сделали парус из найденной на борту ткани и старались двигаться в одном направлении.

«Чтобы выжить, им приходилось вычерпывать ржавую воду из двигателя, и когда мимо проходила рыба, они ловили ее и готовили для употребления в пищу», — заявила журналистам капитан фрегата Aldo Военно-морских сил Эквадора Мария Фарес.

Она подчеркнула, что рыбаки собирали дождевую воду, чтобы не умереть от жажды.

Военные нашли рыболовецкое судно в 740 километрах к юго-западу от острова Сан-Кристобаль, самой восточной территории Галапагосского архипелага, и в тысяче километров к западу от побережья Эквадора. Все это время экипаж считался пропавшим без вести.

По оценке медиков, состояние найденных мужчин стабильное. Военные Эквадора сейчас согласуют свои действия с властями Перу, чтобы обеспечить безопасное возвращение рыбаков.

В начале мая спасатели Бурятии спасли четырех рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в озере Большое Еравное. Огромный кусок льда оторвался от основной массы и вынес трех мужчин и 14-летнего подростка на открытую воду. Добраться до берега самостоятельно рыбаки не смогли и подали сигнал бедствия.