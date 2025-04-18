«Баловался запрещенкой». На Бали россиянин вышел на лодке в океан и пропал без вести

Предприниматель из Калуги 36-летний Сергей Елисеев пропал без вести во время отдыха на Бали. Бизнесмен отправился на лодке в океан, вышел на связь в 21:30 по местному времени, а потом исчез. О пропаже написали в русскоязычном чате по Бали в Telegram-канале.

Елисеев — основатель компании по производству гранолы для правильного питания. На Бали отдыхал с компанией друзей. Вечером 16 апреля он вышел в океан в рыбацком районе Амед, который считается тихим и славится живописными видами. Последний раз он вышел на связь в 21:30, пообщался с друзьями по видеосвязи, потом отключился, на берег Сергей так и не вернулся. Утром лодку далеко в океане нашел рыбак и отбуксировал ее к берегу.

Близкие предположили, что лодка заглохла и ее сносило течением, поэтому Елисеев бросил вещи и поплыл к берегу. В лодке обнаружили два его телефона, ноутбук и шорты, в которые он был одет перед выходом в океан. Предположительно, бизнесмен «баловался запрещенкой и часто выходил один в океан на лодке триповать», сообщил Telegram-канал Mash .

Полиция и волонтеры организовали поиски

В местном русскоязычном чате разместили просьбу о помощи.

«Сегодня утром его лодку нашли рыбаки — далеко в море, но Сергея на ней не было. Сейчас полиция начала поиски, но мы также просим помощи у всех, кто может чем-либо поспособствовать!» — обратились волонтеры к отдыхающим.

Волонтеры сообщили, что пока не знают, где находится Сергей. К поискам подключилась полиция.