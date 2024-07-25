Спасенного после 15 месяцев в океане моряка обвинили в каннибализме

На мексиканского рыбака Хосе Сальвадора Альваренгу, спасенного с лодки после 438 дней дрейфа в Тихом океане, подали в суд родственники его товарища Эсекьеля Кордобы. Мужчину обвинили в каннибализме, сообщило издание LadBible .

В 2012 году Альваренга и Кордоба отправились на промысел. Они планировали пробыть в море всего два дня, но начался шторм, и рыбаки решили остаться и продолжить ловлю.

Шторм не прекращался неделю. Посреди океана у лодки сломался двигатель. Рыбаки были всего в 15 милях от берега, но сильный ветер отбросил их обратно в открытое море.

Альваренга и Кордоба попытались связаться с начальством, но радиостанция вышла из строя раньше, чем их нашли. Десять недель рыбаки пытались выжить, питаясь черепашьим мясом, рыбой и кровью птиц. Кордобе становилось все хуже, и в один день он умер.

Еще год Альваренга выживал один, пытаясь привлечь внимание проходящих мимо судов, но безрезультатно. Случайно он наткнулся на маленький обитаемый атолл, жители которого и смогли помочь ему. Нашелся рыбак в шести тысячах километров от родного Мехико.

Вернувшись домой, Альваренга написал книгу о происшествии. После этого родственники Кордобы подали на него в суд, потребовав миллион долларов и обвинив рыбака в том, что он съел товарища, чтобы выжить.

Сам Альваренга категорически отверг предъявленное обвинение.

В апреле CBS рассказало, как в Тихом океане спасли моряков, выложивших из листьев на берегу слово help.