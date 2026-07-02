Жуткая рыба с человеческой пастью испугала туристов в Средиземноморье

Средиземноморские курорты столкнулись с нашествием серебристых иглобрюхов. Мощные челюсти этих рыб похожи на человеческие зубы. Кадры со страшными морскими существами распространили в соцсетях.

Из-за потепления воды рыбы, которые раньше обитали в Индийском океане, массово мигрировали в Средиземное море и теперь угрожают отдыхающим в Греции, Испании и Италии. Теперь правительство Греции готово выплачивать рыбакам по 5,3 евро (примерно 500 рублей) за каждый килограмм выловленных иглобрюхов.

Челюсти иглобрюхов внешне напоминают зубы человека. Мощность их пасти позволяет рыбам перекусить пополам алюминиевую банку. Однако главная опасность — яд тетродотоксин, который содержится в теле хищника. Он вызывает быстрый паралич и остановку дыхания.

Ранее рыбаки во Владивостоке выловили рыбу фугу, которая считается одной из самых ядовитых в мире. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.