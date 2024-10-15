Один посреди Охотского моря. Как россиянин 67 дней выживал на лодке

Рыбаки спасли мужчину, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море. За время своего страшного путешествия житель Бурятии потерял двух близких и чуть не погиб сам от обезвоживания и голода. Как ему удалось выжить и кто еще побывал в таких передрягах — в материале 360.ru.

Спасение мужчины в Охотском море Два месяца назад на Камчатке пропала лодка катамаранного типа «Байкат 470». На борту находились два брата и 15-летний сын одного из них. Они отправились в путешествие от мыса Перовского в Хабаровском крае и двигались в сторону города Оха Сахалинской области, через Сахалинский залив. Последний раз подросток звонил матери с Шантарских островов 9 августа.

Пропавших разыскивали спасатели, но найти никого не смогли. Отчаявшись, семья арендовала катер и тоже занималась поисками, даже обращалась за помощью к экстрасенсам. Все, кто знал мужчин, уверяли: те были опытными рыбаками и охотникам и знали, как выжить в дикой природе — с детства с отцом ходили в тайгу. Дрейфующую в Охотском море лодку в итоге обнаружило рыбацкое судно «Ангел» неподалеку от села Усть-Хайрюзово 14 октября. На борту был один выживший, с ним — тела двоих погибших родственников. Дальневосточная транспортная прокуратура начала расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на воде, которое привело к гибели людей.

Как шли поиски Родственники и друзья погибших рассказали 360.ru, что первые три дня розыск вообще не вели. Потом, под нажимом, службы все же начали работать, но свернули все к 25 августа: дескать, «все облетали, все осмотрели». Люди не унимались, буквально писали в заявлениях, какие участки еще не обследовали. В ответ шли отписки.

На наши обращения реагировали формально, хотя среди потерявшихся был несовершеннолетний ребенок. Хотелось бы, чтобы должностные лица, которые вели розыскные мероприятия, понесли ответственность за халатное отношение. Люди ждали от них помощи, об этом кричала мама Ильи. Но на это никто не обращал внимание Наталья Корытова

Лишь после того, как родные начали обращаться в СМИ и рассказывать о бездействии специальных служб, они все-таки возобновили поиски. Но толку это не принесло. Как и обращения с жалобами на плохую работу в МЧС и прокуратуру.

Что известно о выжившем Михаиле Пичугине Михаилу Пичугину — 46 лет, он жил в Улан-Удэ и работал вахтовиком на Сахалине. В августе пригласил своего 49-летнего брата Сергея и 15-летнего племянника Илью в гости, чтобы показать природу Шантарских островов и гренландских китов — подросток давно мечтал их увидеть. Для путешествия заранее купили лодку, сделали запасы еды и воды, взяли теплую одежду, спальники, спасательные жилеты, фальшфейеры и все необходимое для рыбалки. В путь отправились 4 августа. Капитаном был Михаил — только он имел права на управление маломерными судами.

Фото: Guo Feizhou/XinHua / Global Look Press

Путешественники без происшествий добрались до островов и 9 августа отправились в Оху. Но по пути сбились с курса и попали в сильный шторм, во время которого сломался двигатель катамарана и он стал неуправляем. Запасов еды и воды у туристов было примерно на две недели. По предварительным данным, первым на лодке от обезвоживания и переохлаждения скончался Илья, которому 27 августа должно было исполниться 16 лет. Потом погиб его отец. Выжить в открытом море удалось только Михаилу. За 67 дней он похудел на 50 килограммов и заполучил сильное обезвоживание.

Спасение зависит от воли к жизни Судя по тому, что Михаил смог продержаться столько времени в море, они с братом были хорошо подготовлены к путешествию, отметил в разговоре с 360.ru заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. «Растянуть 10 литров воды на троих человек на 67 дней просто нереально. Не исключено, что у мужчин был какой-то сосуд для сбора дождевой воды, и они этим пользовались. Потому что невозможно продержаться без воды более семи дней», — объяснил спасатель. Щетинин уточнил, что путешественникам, должно быть, помогали удочки и сетки: можно было рыбачить. Мясо рыбы содержит определенное количество крови, что годилось для питья. А вот опреснительная установка, даже если она была на борту, более эффективна в южных широтах, где из морской воды проще выпаривать соль.

Многое зависит от желания жить. Важно внутреннее состояние человека, который будет биться до конца. Многие люди выживали в таких ситуациях не столько благодаря везению, сколько моральному состоянию — должно быть огромное желание жить и бороться, не поддаваться панике. Сергей Щетинин

Важно более-менее планировать свое состояние, разумно применять навыки, инструменты и оборудование — так шанс выжить довольно высокий. Хотя немало еще зависит от погодных условий и его величества случая, уточнил спасатель. По словам Щетинина, трудно сказать, как долго придется восстанавливаться мужчине, который два месяца провел в открытом море рядом с телами своих близких. Все зависит от его состояния, от медицинских показаний, хронических заболеваний, психики и других факторов.

Фото: Спасатели МЧС в Охотском море. Mchs Russia / Global Look Press

Для путешествия нужна спецподготовка Щетинин подчеркнул, что неподготовленному человеку категорически запрещено выходить в открытое море. Участники экспедиции или какого-то длительного путешествия должны пройти специальную подготовку. Важно иметь планы местности, средства связи, в том числе аварийной, средства для экстренной эвакуации, знать метеопрогноз и так далее. «Планированием серьезного путешествия по морю, океану должны заниматься специалисты: опытные путешественники, только так. Ни в коем случае нельзя самостоятельно выдвигаться ни в какие путешествия без специальной подготовки», — подчеркнул спасатель. Он добавил, что перед стартом обязательно нужно поставить в известность МЧС и сообщить им о своем маршруте. А главное — не совершать необдуманных поступков, опасных для жизни, и беречь себя.

Фото: Кит возле Сахалина. Aleksander Lyskin / Global Look Press

Больше года в океане: история Хосе Сальвадора Альваренги Похожий несчастный случай произошел 17 ноября 2012 года в Тихом океане. Опытный рыбак Хосе Сальвадор Альваренга отправился из мексиканской деревни Коста-Асуль на промысел акул, марлинов и парусников. Обычный напарник не смог составить компанию, так что мужчина взял с собой неопытного 23-летнего Эсекьеля Кордобу. Двухдневная рыбалка обернулась кошмаром. Поначалу все было отлично, Альваренга и Кордоба поймали сотни килограммов свежей рыбы, но скоро начался шторм, который бушевал почти неделю. Весь улов и большую часть снаряжения пришлось выбросить за борт, чтобы сделать лодку более маневренной. Но это не помогло — отказал мотор. Рыбаки остались с горсткой припасов и небольшим количеством воды. Чтобы выжить, пришлось голыми руками ловить рыбу, медуз и птиц, пить черепашью кровь, дождевую воду и даже мочу. Спустя четыре месяца Кордоба, которому было плохо от сырой пищи, отказался есть и умер от истощения. Альваренга подумывал было о самоубийстве, но, будучи христианином, отказался от этой идеи. Труп напарника выбросил за борт через шесть дней, так как все чаще беседовал с ним и начал опасаться, что сходит с ума. Позже рыбак признавался: он потерял счет времени, вокруг был только океан и ни клочка суши.

Фото: Хосе Сальвадор Альваренга (в центре) вместе со своими родителями при выписке из госпиталя. E]Oscar Rivera / Global Look Press

Наконец, мужчина заметил пустынный берег и принялся изо всех сил грести в его направлении, а потом бросился в воду и своим ходом доплыл до земли Маршалловых островов. Это случилось 30 января 2014 года. Путешествие Альваренги длилось 438 дней. После чудесного спасения мужчина 11 дней провел в больнице: помимо истощения, у него диагностировали анемию, проблемы со сном и боязнь воды. При этом нашлись те, кто усомнился, что Альваренга действительно смог больше года продержаться в океане. Хотя многие исследователи и проверка на полиграфе подтвердили честность робинзона. Семья Кордобы вовсе подала на рыбака в суд: его обвинили в том, что он съел их родственника, чтобы выжить. Но за миллион долларов США домочадцы жертвы были готовы смириться с потерей. Доказательств, конечно, никаких не было, так что денег они не увидели. Сам Альваренга, разумеется, отверг обвинения.