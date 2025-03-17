Дождь, молитвы и тараканы. Рыбак 95 дней дрейфовал в открытом океане и чудом выжил

Рыбак Максимо Напа Кастро из Перу выжил после 95 дней дрейфа в Тихом океане. Две недели без питья на диете из насекомых дались ему нелегко. К моменту прибытия спасателей 61-летний мужчина уже едва мог дышать. Об истории чудесного спасения — в материале 360.ru.

Суденышко Кастро — кустарного производства и не было рассчитано на катаклизмы. Из-за сильного ветра и волн оно сбилось с курса. Рыбак остался в открытом море совсем один. Спастись ему помогли мысли о семье, вера в бога и смекалка.

Лодка отчалила из порта Маркона на южном побережье Перу 7 декабря. Кастро не рассчитывал рыбачить дольше двух недель и взял ограниченный запас провизии. Но на 10-й день в 64 километрах от острова Санта-Роза его настиг шторм.

Я выжил благодаря дождю и готовил на дровах на своей лодке почти месяц. Я сварил себе рис. <…> Я ел тараканов, птиц, последнее, что я ел, были черепахи.

Осадки обеспечили Кастро запасом воды на некоторое время. Но когда они закончились, рыбак оказался в критической ситуации и потерял надежду. Он не пил и не ел 15 дней.

Спасательная операция

Близкие потеряли связь с Кастро 18 декабря и обратились к властям Сан-Андреса за помощью, но получили отказ. Его мать Елена рассказала, что плакала день и ночь, молясь, чтобы сын вернулся домой.

«Мы не пришли за деньгами, сказали мы им. Мы хотели, чтобы нам помогли его найти, мы попросили. Вот как они с нами обращались», — сказала она.

Морской патруль Перу все же подключился к поисковой операции, но это не принесло результата. Кастро считался пропавшим без вести, пока 11 марта рыболовный патруль Эквадора не обнаружил его примерно в 1094 километрах от побережья страны в плачевном состоянии.