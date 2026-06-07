Акулы у берегов Австралии за четыре недели убили трех человек

В Австралии акула убила подводного охотника, и этот случай стал уже третьим смертельным за последние четыре недели. Об этом сообщил CBS News .

Молодой мужчина охотился вместе с семьей под водой у острова Майклмас недалеко от Олбани. По предположению властей, на него напала белая акула длиной около 4,5 метра. Пострадавшего доставили на лодке в город, однако врачи скорой помощи не смогли вернуть его к жизни.

Для Австралии три таких случая за короткий срок стали редким и тревожным явлением. Обычно в стране акулы убивают около трех человек за год. Местные рыбаки связали рост числа крупных хищников у побережья с сезонной миграцией сардины и лосося.

Австралийские ученые, в свою очередь, предположили, что на перемещение акул и рост числа нападений могло повлиять увеличение числа людей в воде и повышение температуры океана.

Ранее у берегов Бразилии тигровая акула напала на 19-летнюю Виторию де Лима Сантос и откусила ей ногу, когда девушка плавала недалеко от берега.