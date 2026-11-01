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    Мужчина с сайта знакомств кинул москвичку на 8 млн рублей, но потом признался

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина обманул жительницу Москвы почти на восемь миллионов рублей, после чего сам признался в обмане. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

    По данным источника, 42-летняя москвичка познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Он предложил ей заработать на криптобирже с его помощью.

    Женщина открыта криптокошелек по рекомендации нового знакомого. На кошелек женщина положила 7,8 миллиона рублей. Спустя некоторое время ей позвонил новый знакомый и признался в обмане. Мужчина заявил, что не сможет вернуть деньги. Пострадавшая обратилась в полицию.

    Москвичей ранее предупредили об участившихся случаях мошенничества на сайтах знакомств. Одна из схем — фишинг. Другой вариант — свидание в неизвестном кафе или ресторане. Также специалисты рекомендовали не присылать незнакомцам личные снимки. Таким образом злоумышленники могут шантажировать человека.

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