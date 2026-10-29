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    Прокуратура проверит информацию об отравлении студентов в Уфе после пар по химии

    Фото: РИА «Новости»

    В Уфе начали проверку после появления сообщений в СМИ о возможном отравлении студентов после пар по химии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

    По предварительным данным, обучающиеся проводили химический эксперимент. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики, восемь студентов Уфимского университета науки и технологий почувствовали недомогание после занятия по неорганической химии, трое из них обратились за помощью.

    Сотрудники прокуратуры Кировского района Уфы проверят, насколько учебный процесс соответствует требованиям, и оценят действия сотрудников вуза по предотвращению последствий инцидента. Меры прокурорского реагирования примут, если для этого будут основания.

    Ранее стало известно, что более 200 детей отравились свинцом в детсаду в Китае. Владелицу учреждения приговорили к пожизненному заключению.

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