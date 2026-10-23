В Карелии пропала 13-летняя школьница

Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь вечером 22 октября. О ее исчезновении сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

К поискам подключились сотрудники первого отдела городской полиции. По информации ведомства, в день исчезновения девочка оделась в красную куртку, черно-белые кеды и черные спортивные штаны. Правоохранители устанавливают, где она может находиться.

Местное издание «Фактор» уточнило, что минувшим вечером несовершеннолетняя выехала на тренировку, но там не появилась. Мобильный телефон она оставила дома.

Ранее в Краснодарском крае нашли двух пропавших подростков 12 и 13 лет. Спасатели установили их местоположение в станице Октябрьской, жизни и здоровью детей ничто не угрожало.