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    В Карелии пропала 13-летняя школьница

    МВД: в Петрозаводске разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

    Фото: РИА «Новости»

    Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь вечером 22 октября. О ее исчезновении сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

    К поискам подключились сотрудники первого отдела городской полиции. По информации ведомства, в день исчезновения девочка оделась в красную куртку, черно-белые кеды и черные спортивные штаны. Правоохранители устанавливают, где она может находиться.

    Местное издание «Фактор» уточнило, что минувшим вечером несовершеннолетняя выехала на тренировку, но там не появилась. Мобильный телефон она оставила дома.

    Ранее в Краснодарском крае нашли двух пропавших подростков 12 и 13 лет. Спасатели установили их местоположение в станице Октябрьской, жизни и здоровью детей ничто не угрожало.

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