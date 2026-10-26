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    Людей эвакуировали из МГИК после сообщения о минировании

    правительство Рязанской области
    Фото: правительство Рязанской области

    В Московском государственном институте культуры провели эвакуацию из-за информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

    «В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация», — отметили в институте.

    На место прибыли экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия. Руководство вуза попросило студентов и сотрудников сохранять спокойствие, а также следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

    Ранее из-за звонка неизвестных эвакуировали роддом в Красносельском районе Санкт-Петербурга и Николаевскую больницу в Петергофе. Пациентов направили в школу, расположенную неподалеку. Точная причина эвакуации неизвестна. Больницу открыли на вход в тот же день, все пациенты смогли вернуться обратно.

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