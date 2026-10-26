Людей эвакуировали из МГИК после сообщения о минировании

В Московском государственном институте культуры провели эвакуацию из-за информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация», — отметили в институте.

На место прибыли экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия. Руководство вуза попросило студентов и сотрудников сохранять спокойствие, а также следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения.

Ранее из-за звонка неизвестных эвакуировали роддом в Красносельском районе Санкт-Петербурга и Николаевскую больницу в Петергофе. Пациентов направили в школу, расположенную неподалеку. Точная причина эвакуации неизвестна. Больницу открыли на вход в тот же день, все пациенты смогли вернуться обратно.