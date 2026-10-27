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    Охотник по ошибке застрелил знакомого из ружья в лесу под Иркутском

    Фото: 360.ru

    В Нижнеудинском районе Иркутской области 69-летний мужчина в лесу смертельно ранил из ружья своего 50-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

    По версии следствия, 22 октября двое мужчин отправились в охотничьи угодья пристреливать оружие при помощи автомобиля и телевизионного бинокля. После наступления темноты фигурант выстрелил из люка машины, не убедившись, что в зоне поражения никого нет. Пуля попала в приятеля стрелка и смертельно его ранила.

    Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности. Следователи и криминалисты проводят судебные экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в косулю, но попал в своего родственника. Пострадавший скончался на месте.

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