Охотник по ошибке застрелил знакомого из ружья в лесу под Иркутском

В Нижнеудинском районе Иркутской области 69-летний мужчина в лесу смертельно ранил из ружья своего 50-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 22 октября двое мужчин отправились в охотничьи угодья пристреливать оружие при помощи автомобиля и телевизионного бинокля. После наступления темноты фигурант выстрелил из люка машины, не убедившись, что в зоне поражения никого нет. Пуля попала в приятеля стрелка и смертельно его ранила.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности. Следователи и криминалисты проводят судебные экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в косулю, но попал в своего родственника. Пострадавший скончался на месте.