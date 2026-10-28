Водолазы обнаружили тело пропавшей 21 октября москвички около Живописного моста

Тело 30-летней женщины, пропавшей в Москве 21 октября, обнаружили в Москве-реке недалеко от Живописного моста. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.

По данным телеграм-канала, вечером 21 октября девушка сходила в спортзал и около 22:00 возвращалась домой через парк «Березовая роща». После этого ее никто не видел. Телефон женщины несколько раз появлялся в сети, но дозвониться на него не удавалось.

Тревогу поднял молодой человек девушки, который обратился в полицию. Позже выяснилось, что накануне исчезновения она поссорилась с возлюбленным и была очень расстроена.

Причины ссоры пока неизвестны. Правоохранители выясняют, был ли в произошедшем криминальный след.

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