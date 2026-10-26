В Хакасии выявили псевдочуму птиц

Псевдочуму птиц обнаружили в рабочем поселке Майна в Хакасии. Об этом в «Максе» заявил глава Саяногорска Евгений Молодняков.

Заболевание поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы птиц. Вирус считается высококонтагиозным, смертность животных из-за него достигает 60-90%.

Молодняков подчеркнул, что ситуация требует внимания и быстрых действий

«Вирус очень заразный, он вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам», — добавил он.

На месте работают ветеринары и сотрудники городской администрации. Глава Саяногорска предупредил, что выявить болезнь можно по таким симптомам, как вялость, отказ от корма и воды, слизь из клюва и носа, хрипы, тяжелое дыхание, отек и покраснение головы, шеи или глаз, понос, резкое падение яйценоскости, тонкая скорлупа.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что кошки восприимчивы к вирусам гриппа. Он рекомендовал заболевшим ограничить контакт с животным.