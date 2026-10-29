Легковушка сбила питбайк с двумя подростками в Чехове

ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка произошло в Чехове. Мототранспортом управлял 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем легкового автомобиля марки Hyundai, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, совершил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка», — отметили в сообщении.

Авария произошла около одного их домов на улице Гагарина. В результате ДТП пострадал водитель питбайка и его 17-летний пассажир, их доставили в больницу. Полиция проводит проверку.