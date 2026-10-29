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    Легковушка сбила питбайк с двумя подростками в Чехове

    Фото: Пресс-служба МВД

    ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка произошло в Чехове. Мототранспортом управлял 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

    «По предварительной информации, водитель, находясь за рулем легкового автомобиля марки Hyundai, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, совершил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка», — отметили в сообщении.

    Авария произошла около одного их домов на улице Гагарина. В результате ДТП пострадал водитель питбайка и его 17-летний пассажир, их доставили в больницу. Полиция проводит проверку.

    Фото: Пресс-служба МВД

    В Ставропольском крае столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Пострадали 12 человек, из них в больницу доставлены четверо, двое из них в реанимации, еще двое в отделении травматологии.

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