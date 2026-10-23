Двух пропавших школьниц нашли в Краснодарском крае

В Краснодарском крае спасатели нашли двух пропавших подростков 12 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» региона.

«Найдены, живы», — уточнили спасатели.

Сестры пропали 21 октября. На тот момент они находились в станице Октябрьской Крыловского района Кубани.

KP.RU сообщило со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что девочек нашли в родном поселке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, полицейские не зафиксировали совершения каких-либо правонарушений в отношении подростков. Сестер передали родителям. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае спасатели нашли пропавшего в тундре 62-летнего фермера. Мужчина в ожидании помощи провел больше недели в пустой охотничьей избушке, причем без припасов и связи.