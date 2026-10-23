360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Двух пропавших школьниц нашли в Краснодарском крае

    Фото: РИА «Новости»

    В Краснодарском крае спасатели нашли двух пропавших подростков 12 и 13 лет. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» региона.

    «Найдены, живы», — уточнили спасатели.

    Сестры пропали 21 октября. На тот момент они находились в станице Октябрьской Крыловского района Кубани.

    KP.RU сообщило со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что девочек нашли в родном поселке. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, полицейские не зафиксировали совершения каких-либо правонарушений в отношении подростков. Сестер передали родителям. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Красноярском крае спасатели нашли пропавшего в тундре 62-летнего фермера. Мужчина в ожидании помощи провел больше недели в пустой охотничьей избушке, причем без припасов и связи.

    Читайте также

    Появились подробности жестокой расправы тюменца над бывшей женой

    В Калининградской области нашли тело четырехлетнего мальчика в колодце

    Пропавшего в красноярской тундре фермера нашли живым спустя 10 дней

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Тело пропавшей женщины с огнестрельными ранениями нашли в лесу под Тюменью

    канал в «Максе» СУ СК России по Тюменской области

    Спасатели нашли тела двух инженеров после атаки ВСУ на Луганскую телефонную компанию

    В Архангельской области нашли тело мужчины, которого растерзал медведь

    Пропавший близ горы Тараски в Красноярском крае мужчина погиб

    В горах Армении нашли тело 22-летнего россиянина

    Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли живой

    Женщина пропала в Сочи после визита соседа-самозванца

    В Армении пропала 66-летняя россиянка

    В Петербурге нашли расчлененное тело, разложенное по сумкам