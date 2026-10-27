Поляка задержали за переход границы Литвы с Калининградской областью
LRT: поляк перешел границу Литвы с Калининградской областью по пляжу
Российские пограничники задержали гражданина Польши, который пересек государственную границу со стороны Литвы. Об этом сообщило LRT.
Днем 25 октября сотрудники литовской погранзаставы Неринга заметили на Куршской косе мужчину, который шел по дюнам, спустился к морю и пошел в сторону России. Багажа с собой у него не было.
Отправившийся следом патруль не успел догнать мужчину до пересечения границ. Нарушителя задержали российские пограничники, о чем уведомили литовских коллег по официальным каналам.
Государственная граница в этом месте обозначена яркими предупреждающими знаками с надписями на нескольких языках.
Годом ранее в Калининградской области задержали подростка, который планировал незаконно перебраться в Евросоюз для получения политического убежища. Он переплыл реку и достиг польской территории, но попался в руки польских пограничников.