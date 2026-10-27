Поляка задержали за переход границы Литвы с Калининградской областью

Российские пограничники задержали гражданина Польши, который пересек государственную границу со стороны Литвы. Об этом сообщило LRT .

Днем 25 октября сотрудники литовской погранзаставы Неринга заметили на Куршской косе мужчину, который шел по дюнам, спустился к морю и пошел в сторону России. Багажа с собой у него не было.

Отправившийся следом патруль не успел догнать мужчину до пересечения границ. Нарушителя задержали российские пограничники, о чем уведомили литовских коллег по официальным каналам.

Государственная граница в этом месте обозначена яркими предупреждающими знаками с надписями на нескольких языках.

Годом ранее в Калининградской области задержали подростка, который планировал незаконно перебраться в Евросоюз для получения политического убежища. Он переплыл реку и достиг польской территории, но попался в руки польских пограничников.