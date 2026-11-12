Студентов и преподавателей МГИКа эвакуировали после сообщений о минировании

Эвакуация началась после сообщений о минировании МГИКа

Эвакуацию после сообщений о минировании здания объявили в Московском государственном институте культуры (МГИК). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На месте работают спецслужбы. Администрация института попросила студентов и сотрудников следовать указаниям ответственных лиц и сохранять спокойствие.

«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — отметили в пресс-службе.

В здание вуза нельзя будет возвращаться, пока не разрешат официально.

Последний раз МГИК эвакуировали в конце октября. Тогда мероприятия проводили тоже из-за поступившей информации о минировании здания.