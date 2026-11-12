Студентов и преподавателей МГИКа эвакуировали после сообщений о минировании
Эвакуация началась после сообщений о минировании МГИКа
Эвакуацию после сообщений о минировании здания объявили в Московском государственном институте культуры (МГИК). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
На месте работают спецслужбы. Администрация института попросила студентов и сотрудников следовать указаниям ответственных лиц и сохранять спокойствие.
«В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — отметили в пресс-службе.
В здание вуза нельзя будет возвращаться, пока не разрешат официально.
Последний раз МГИК эвакуировали в конце октября. Тогда мероприятия проводили тоже из-за поступившей информации о минировании здания.
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