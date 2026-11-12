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    Студентов и преподавателей МГИКа эвакуировали после сообщений о минировании

    Эвакуация началась после сообщений о минировании МГИКа

    Фото: РИА «Новости»

    Эвакуацию после сообщений о минировании здания объявили в Московском государственном институте культуры (МГИК). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

    На месте работают спецслужбы. Администрация института попросила студентов и сотрудников следовать указаниям ответственных лиц и сохранять спокойствие.

    «В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина — поступившее сообщение о взрывном устройстве», — отметили в пресс-службе.

    В здание вуза нельзя будет возвращаться, пока не разрешат официально.

    Последний раз МГИК эвакуировали в конце октября. Тогда мероприятия проводили тоже из-за поступившей информации о минировании здания.

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