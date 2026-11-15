Скончался мужчина, убивший девушку и стрелявший в себя в тире

Мужчина, которого подозревают в убийстве своей знакомой на северо-востоке Москвы, скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, мужчина скончался», — сказал собеседник агентства.

Мужчина напал с ножом на свою знакомую, а потом выстрелил в себя в стрелковом клубе. Девушку с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на северо-востоке столицы.

Следствие возбудило уголовное дело, ход дела контролирует прокуратура.

Погибшая девушка работала в фитнес-центре. Подозреваемый — 38-летний мастер лазерной эпиляции. По предварительной информации, мужчина злоупотреблял наркотическими веществами. После расправы над своей знакомой он разместил фотографию девушки в принадлежащем ей аккаунте в соцсети.