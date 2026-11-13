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    Житель Краснодарского края напал с бензопилой на приехавших на вызов полицейских

    МВД: на Кубани мужчина набросился с бензопилой на полицейских

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью житель Краснодарского края набросился с бензопилой на сотрудников полиции, им пришлось применить оружие. Об этом сообщила в «Максе» официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В городе Тимашевске местный житель позвонил правоохранителям и рассказал, что ему угрожает неизвестный.

    «В момент, когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции направились к мужчине, чтобы уточнить подробности случившегося, тот завел бензопилу и бросился на них», — отметила Волк.

    На требования остановиться гражданин не отреагировал. Тогда один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх и еще два — в сторону злоумышленника.

    Нападавший получил ранение, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Против него возбудили уголовное делоо применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители не пострадали.

    Ранее в Новосибирске недовольный рекомендациями пациент натравил собаку на врача скорой помощи. Женщина получила серьезные травмы.

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