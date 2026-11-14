Австралийский подросток провел шесть дней один в лесу

Подросток исчез в австралийском штате Виктория после того, как сбился с пути и покинул свой лагерь. Школьника нашли спустя шесть дней, сообщила газета The Guardian .

На момент исчезновения на парне были только шорты и рабочие ботинки, а мобильный телефон, еду и воду он оставил в лагере.

Полиция обнаружила 17-летнего подростка, когда осматривала территорию с воздуха. Парень лежал в ручье от Валхаллы, в 130 киломатрах к востоку от Мельбурна.

Правоохранители спустились и доставили пропавшего в больницу.

«Я вне себя от радости. Он жив», — рассказала журналистам мать подростка.

Ранее в Чите исчезли 39-летняя женщина и четырехлетний ребенок — они ушли из дома девятом микрорайоне 4 ноября и не выходили на связь. Мать с дочкой обнаружили на четвертый день. Воспитательница детского сада отметила, что женщина 2 ноября связалась с ней и рассказала, что она здорова.