Два грузовика и автобус столкнулись под Солнечногорском. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 52-м километре трассы М-10 «Россия» в воскресенье около 06:40. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов врезался в попутный автобус. От удара его отбросило на вторую фуру.

В момент ДТП в салоне автобуса находились четыре пассажира, двоих доставили в больницу. Также госпитализировали и водителя грузовика.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — заключили в ведомстве.

Накануне в Ленинградской области столкнулись КамАЗ и фура с полуприцепом. В результате водитель одного из грузовиков погиб на месте, второго автомобилиста госпитализировали.