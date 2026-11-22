Башкирова: за фото взрыва в Балтийске выдали снимок пожара на иранском Кешме

Снимок с пожаром, который распространился в соцсетях и выдавался якобы за последствия взрыва в Балтийске, является фейком. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«На фото запечатлен пожар на иранском острове Кешм, произошедший после американских ударов 9 ноября», — написала она.

До этого в Калининградской области объявляли сигнал беспилотной опасности в Неманском районе. Позднее губернатор Алексей Беспрозванных успокоил жителей, что специалисты при проверке никакой угрозы не выявили. Система же сработала на появление подозрительного объекта со стороны Литвы.