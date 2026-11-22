Пропавшую несколько дней назад в Перми школьницу нашли мертвой. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте» .

«Найден. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», — написали поисковики.

До этого в пермских пабликах уточняли, что девочка пропала в Свердловском районе Перми по дороге в школу 18 ноября. Подростка искали несколько дней.

Местное издание 59.ru сообщило со ссылкой на мать девочки, что та увидела по геопозиции, что дочь не в школе. Когда она пришла на место, указанное в приложение, то увидела ее со знакомым мальчиком. Она сама решила отвести ее в школу, но дочь сбежала от нее. Вскоре девочка потерялась и перестала выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

СК Прикамья сообщил изданию, что следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки. По предварительной информации, смерть ребенка не носит криминальный характер.