Пожар на складе с ГСМ в Раменском локализовали на площади 1115 квадратных метров

Работы на месте пожара в Раменском продолжаются, группировку спасателей и средств увеличили до 70 человек и 23 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

«В настоящее время пожар локализован на общей площади 1115 квадратных метров. Происходит открытое горение двух зданий, складского помещения и четырех автомобилей», — заявили в ведомстве.

Речь идет о пожаре на складе с горюче-смазочными материалами в деревне Кузяево. Огонь охватил здание целиком, пламя повредило припаркованные рядом машины. Как отметили спасатели, тушение затрудняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации ЧП привлекли 50 человек и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар разгорелся на складе с аккумуляторами в Москве. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.