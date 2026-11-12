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    Пожар на складе с ГСМ в Раменском локализовали на площади 1115 квадратных метров

    прокуратура Московской области
    Фото: прокуратура Московской области/Telegram

    Работы на месте пожара в Раменском продолжаются, группировку спасателей и средств увеличили до 70 человек и 23 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

    «В настоящее время пожар локализован на общей площади 1115 квадратных метров. Происходит открытое горение двух зданий, складского помещения и четырех автомобилей», — заявили в ведомстве.

    Речь идет о пожаре на складе с горюче-смазочными материалами в деревне Кузяево. Огонь охватил здание целиком, пламя повредило припаркованные рядом машины. Как отметили спасатели, тушение затрудняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации ЧП привлекли 50 человек и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

    Ранее пожар разгорелся на складе с аккумуляторами в Москве. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.

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